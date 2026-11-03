Цена акций «Норникеля» на Мосбирже упала на 2%
По состоянию на 14:44 мск 3 ноября цена акций «Норникеля» снизилась на 2,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 111,36 руб. Объем торгов составил 1,24 млрд руб.
На закрытие торгов 2 ноября цена акций «Норникеля» составила 113,10 руб., оборот торгов достиг 1,69 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Норникеля» снизилась на 12,2%.
Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель») – один из ведущих в мире производителей цветных металлов, который ведет историю с 1935 г. с момента запуска Норильского горно-металлургического комбината. Норникель выпускает 40% мирового производства палладия (1-е место в мире), 16% никеля (2-е место), 11% платины (4-е место), а также кобальт, медь, золото и прочие цветные металлы. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Президентом и одним из ключевых акционеров является Владимир Потанин, который на начало 2026 г. контролировал через холдинг «Интеррос» 33,5% акций, еще 26,4% - за МКПАО «Эн+ ГРУП», в свободном обращении на начало 2026 г. было 33% акций.