Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,178-0,41%KLVZ1,888-1,26%CHMK3 420-1,01%IMOEX2 442,24-0,54%RTSI950,14-0,54%RGBI112,18-0,12%RGBITR777,95-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Норникеля» на Мосбирже упала на 2%

Ведомости

По состоянию на 14:44 мск 3 ноября цена акций «Норникеля» снизилась на 2,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 111,36 руб. Объем торгов составил 1,24 млрд руб.

На закрытие торгов 2 ноября цена акций «Норникеля» составила 113,10 руб., оборот торгов достиг 1,69 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Норникеля» снизилась на 12,2%.

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель») – один из ведущих в мире производителей цветных металлов, который ведет историю с 1935 г. с момента запуска Норильского горно-металлургического комбината. Норникель выпускает 40% мирового производства палладия (1-е место в мире), 16% никеля (2-е место), 11% платины (4-е место), а также кобальт, медь, золото и прочие цветные металлы. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Президентом и одним из ключевых акционеров является Владимир Потанин, который на начало 2026 г. контролировал через холдинг «Интеррос» 33,5% акций, еще 26,4% - за МКПАО «Эн+ ГРУП», в свободном обращении на начало 2026 г. было 33% акций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь