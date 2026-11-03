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Цена акций «Русгидро» на Мосбирже выросла на 5,3%

Ведомости

По состоянию на 15:02 мск 3 ноября цена акций «Русгидро» выросла на 5,35% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,48 руб. Объем торгов составил 141,52 млн руб.

На закрытие торгов 2 ноября цена акций «Русгидро» составила 0,47 руб., оборот торгов достиг 341,72 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Русгидро» выросла на 24,5%.

«Русгидро» – один из крупнейший российских электроэнергетических холдингов и лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Группа создана в 2004 г. и объединяет более 60 российских ГЭС, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций составляет 39 ГВт, а протяженность линий электропередачи – более 110 000 км. География деятельности группы охватывает более 30 регионов России. Компания входит в сотню лидеров в России по выручке. На 62% контролируется государством, доля акций в свободном обращении составляет 15%.

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