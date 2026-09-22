Чистая прибыль Дом.РФ за восемь месяцев выросла на 40%

Кредитный портфель юрлиц достиг 3,1 трлн руб. (+13% с начала года). За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,2 трлн руб., составляющие 42% от портфеля. Кредитный портфель физлиц уменьшился на 7% с начала года за счет секьюритизации собственных кредитов на 130,7 млрд руб. С начала года выдано ипотечных кредитов на 111 млрд руб., что на 36% год к году. Средства физлиц выросли на 11% с начала года и достигли 1,7 трлн руб., а их доля в объеме источников фондирования составила 36%.