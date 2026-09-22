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Чистая прибыль Дом.РФ за восемь месяцев выросла на 40%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За август Дом.РФ заработал 10 млрд руб. чистой прибыли, а по итогам восьми месяцев – 77 млрд руб., Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Финансовые результаты по МСФО опубликованы на сайте компании.

Рентабельность капитала составила 23,6%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 46% до 31 млрд руб., они формируют 23% операционных доходов группы. Чистые процентные доходы выросли на 26% до 120 млрд руб. Отношение расходов к доходам составляет 24,1%. Отчисления на создание резервов сохраняются на уровне прошлого года и составляют около 28 млрд руб., что соответствует стоимости риска – 0,7%.

Кредитный портфель юрлиц достиг 3,1 трлн руб. (+13% с начала года). За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,2 трлн руб., составляющие 42% от портфеля. Кредитный портфель физлиц уменьшился на 7% с начала года за счет секьюритизации собственных кредитов на 130,7 млрд руб. С начала года выдано ипотечных кредитов на 111 млрд руб., что на 36% год к году. Средства физлиц выросли на 11% с начала года и достигли 1,7 трлн руб., а их доля в объеме источников фондирования составила 36%.

3 июля АКРА подтвердило кредитный рейтинг Дом.РФ на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный». Рейтинги выпусков облигаций компании определены на том же уровне. К негативному рейтинговому действию может привести существенное снижение уровня значимости Дом.РФ для российской экономики.

За первое полугодие 2026 г. чистая прибыль Дом.РФ по МСФО составила 57,2 млрд руб., что на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Рентабельность капитала достигла 23,8%, прибыль на акцию – 318,2 руб. Чистые процентные доходы выросли на 30% до 89,1 млрд руб., комиссионные доходы – на 47% до 23,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам снизилось до 23,7% против 28,3% годом ранее, что оказалось лучше целевых ориентиров компании.

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