АКРА подтвердило кредитный рейтинг Дом.PФ на уровне ААА

Дом.РФ выступает связующим звеном между государством, банками, застройщиками и покупателями жилья. Бизнес-модель компании сочетает банковские и небанковские сервисы, а также цифровые решения для жилищной и строительной отрасли, что позволяет ей зарабатывать не только на процентных доходах, но и на комиссионных, операциях с активами и на инфраструктурных проектах.