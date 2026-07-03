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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Дом.PФ на уровне ААА

Ведомости

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Дом.РФ на уровне ААА(RU), прогноз «стабильный». Рейтинги выпусков облигаций компании определены на том же уровне, говорится на сайте кредитного агентства.

Такой рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от контролирующего акционера из-за того, что компания критически значима для экономики России. Факторы собственной кредитоспособности Дом.РФ также находятся на высоком уровне, отметило АКРА.

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) определена на уровне «aа». Она отражает устойчивый бизнес-профиль, сильную оценку достаточности капитала, а также адекватные оценки риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности.

К негативному рейтинговому действию может привести существенное снижение уровня значимости Дом.РФ для российской экономики.

Дом.РФ в январе – мае 2026 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49 млрд руб. Рост финансового результата поддержали увеличение кредитного портфеля и улучшение процентной маржи. Чистые процентные доходы за пять месяцев выросли на 36% и достигли 74,2 млрд руб. 

Дом.РФ выступает связующим звеном между государством, банками, застройщиками и покупателями жилья. Бизнес-модель компании сочетает банковские и небанковские сервисы, а также цифровые решения для жилищной и строительной отрасли, что позволяет ей зарабатывать не только на процентных доходах, но и на комиссионных, операциях с активами и на инфраструктурных проектах.

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