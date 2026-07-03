АКРА подтвердило кредитный рейтинг Дом.PФ на уровне ААА
Такой рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от контролирующего акционера из-за того, что компания критически значима для экономики России. Факторы собственной кредитоспособности Дом.РФ также находятся на высоком уровне, отметило АКРА.
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) определена на уровне «aа». Она отражает устойчивый бизнес-профиль, сильную оценку достаточности капитала, а также адекватные оценки риск-профиля и фактора фондирования и ликвидности.
К негативному рейтинговому действию может привести существенное снижение уровня значимости Дом.РФ для российской экономики.
Дом.РФ в январе – мае 2026 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49 млрд руб. Рост финансового результата поддержали увеличение кредитного портфеля и улучшение процентной маржи. Чистые процентные доходы за пять месяцев выросли на 36% и достигли 74,2 млрд руб.
Дом.РФ выступает связующим звеном между государством, банками, застройщиками и покупателями жилья. Бизнес-модель компании сочетает банковские и небанковские сервисы, а также цифровые решения для жилищной и строительной отрасли, что позволяет ей зарабатывать не только на процентных доходах, но и на комиссионных, операциях с активами и на инфраструктурных проектах.