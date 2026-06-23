Дом.РФ за пять месяцев 2026 года нарастил прибыль по МСФО почти на 60%
Дом.РФ в январе – мае 2026 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49 млрд руб., сообщила компания. Рост финансового результата поддержали увеличение кредитного портфеля и улучшение процентной маржи.
Чистые процентные доходы за пять месяцев выросли на 36% и достигли 74,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы также показали положительную динамику за счет развития банковского бизнеса, секьюритизации и агентских функций в рамках стратегии диверсификации модели бизнеса.
При этом расходы на резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, увеличились на 7%, а административно-хозяйственные расходы и амортизация – на 13%. В компании пояснили, что это связано с консервативной оценкой рисков, ростом кредитного портфеля и замедлением экономики, при этом стоимость риска составила 0,7%, а отношение расходов к доходам – 22,7%.
По состоянию на 12:10 мск 23 июня цена акций Дом.РФ выросла на 3,2% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2245 руб. Объем торгов составил 596,8 млн руб.
На закрытие торгов 22 июня цена акций Дом.РФ достигла 2174,9 руб.
За последние 12 месяцев цена акций Дом.РФ выросла на 25,2%.
Дом.РФ – единый институт развития в жилищной сфере, созданный для повышения доступности жилья, развития городов и поддержки государственной жилищной политики. Компания работает сразу на нескольких направлениях: ипотечное и проектное финансирование, секьюритизация, вовлечение в оборот федеральных земель, развитие арендного жилья и рынков ипотечных и инфраструктурных облигаций.
Дом.РФ выступает связующим звеном между государством, банками, застройщиками и покупателями жилья. Бизнес-модель компании сочетает банковские и небанковские сервисы, а также цифровые решения для жилищной и строительной отрасли, что позволяет ей зарабатывать не только на процентных доходах, но и на комиссионных, операциях с активами и инфраструктурных проектах.