Чистая прибыль Дом.РФ увеличилась на 46% по МСФО за первое полугодие 2026 года

23 июня в Дом.РФ сообщили, что в январе – мае 2026 г. компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49 млрд руб. Чистые процентные доходы за пять месяцев выросли на 36% и достигли 74,2 млрд руб. При этом расходы на резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, увеличились на 7%, а административно-хозяйственные расходы и амортизация – на 13%. В компании пояснили, что это связано с консервативной оценкой рисков, ростом кредитного портфеля и замедлением экономики, при этом стоимость риска составила 0,7%, а отношение расходов к доходам – 22,7%.