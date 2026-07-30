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Чистая прибыль Дом.РФ увеличилась на 46% по МСФО за первое полугодие 2026 года

Ведомости

За первое полугодие 2026 г. чистая прибыль ПАО «Дом.РФ» по МСФО составила 57,2 млрд руб., что на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Рентабельность капитала достигла 23,8%, прибыль на акцию – 318,2 руб. Чистые процентные доходы выросли на 30% до 89,1 млрд руб., комиссионные доходы – на 47% до 23,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам снизилось до 23,7% против 28,3% годом ранее, что оказалось лучше целевых ориентиров компании.

Совокупный кредитный портфель увеличился с начала года на 3,9% до 5,5 трлн руб., а в годовом выражении рост составил 24,9%. Корпоративный портфель прибавил 11% и достиг 3 трлн руб., при этом объем новых подписанных кредитных линий проектного финансирования вырос на 71% до 707 млрд руб. Ипотечная секьюритизация также показала высокую динамику: объем новых сделок увеличился на 83% и составил почти 200 млрд руб.

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«Учитывая текущие финансовые показатели, состояние рынка жилищного строительства и ипотеки, макросреду и традиционное сезонное ускорение развития бизнеса во втором полугодии, мы ожидаем, что чистая прибыль Дом.РФ за 2026 г. вырастет более чем на 30% год к году и достигнет 117 млрд руб. при рентабельности капитала 23,4%», – заявил заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Дом.РФ» Давид Овсепян.

Средства физических лиц увеличились на 10% до 1,7 трлн руб., их доля в структуре источников фондирования достигла 18,3%. Средства юридических лиц выросли на 13% до 1,6 трлн руб. Портфель сделок секьюритизации составил 2 трлн руб., а объем ипотечных облигаций в обращении – 2,1 трлн руб. Несмотря на увеличение резервов на 14% и административных расходов на 21%, стоимость риска осталась на уровне 0,7%, а чистая процентная маржа выросла до 4,3%.

23 июня в Дом.РФ сообщили, что в январе – мае 2026 г. компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 49 млрд руб. Чистые процентные доходы за пять месяцев выросли на 36% и достигли 74,2 млрд руб. При этом расходы на резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, увеличились на 7%, а административно-хозяйственные расходы и амортизация – на 13%. В компании пояснили, что это связано с консервативной оценкой рисков, ростом кредитного портфеля и замедлением экономики, при этом стоимость риска составила 0,7%, а отношение расходов к доходам – 22,7%.

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