Объем инвестиций физлиц на Мосбирже в октябре составил 166,7 млрд рублей

В октябре объем инвестиций физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи составил 166,7 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе торговой площадки. Из них 145,7 млрд руб. частные инвесторы вложили в облигации – на 29,3% больше, чем в октябре прошлого года, еще 30,7 млрд руб. – в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).