Объем инвестиций физлиц на Мосбирже в октябре составил 166,7 млрд рублей
В октябре объем инвестиций физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи составил 166,7 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе торговой площадки. Из них 145,7 млрд руб. частные инвесторы вложили в облигации – на 29,3% больше, чем в октябре прошлого года, еще 30,7 млрд руб. – в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).
За месяц количество частных инвесторов с брокерскими счетами выросло на 290 500 и достигло 43 млн человек, они открыли более 82,7 млн счетов. Сделки в октябре заключали более 3 млн человек, из которых 353 500 – квалифицированные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67,8%, облигациями – 11,5%, на срочном рынке – 49,4%.
Среди биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) в портфеле частного инвестора преобладают паи фондов денежного рынка: LQDT (43,9%), SBMM (17,3%), AKMM (17,3%), BCSD (2,3%) и AMNR (1,8%). Также в него вошли паи фондов инвестиций в облигации с переменным купоном SBFR (6,5%), AKFB (4,5%) и TPAY (1,4%), фонда инвестиций в активы денежного рынка и облигации SAFE (3,5%), активно управляемого фонда инвестиций в облигации AKMB (1,3%).
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 212,9 трлн руб., что на 23,3% больше, чем годом ранее (172,7 трлн руб.). В сентябре 2026 г. этот показатель составлял 220,8 трлн руб., таким образом, в месячном выражении объем торгов снизился на 3,6%.