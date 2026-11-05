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Объем инвестиций физлиц на Мосбирже в октябре составил 166,7 млрд рублей

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В октябре объем инвестиций физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи составил 166,7 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе торговой площадки. Из них 145,7 млрд руб. частные инвесторы вложили в облигации – на 29,3% больше, чем в октябре прошлого года, еще 30,7 млрд руб. – в паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

За месяц количество частных инвесторов с брокерскими счетами выросло на 290 500 и достигло 43 млн человек, они открыли более 82,7 млн счетов. Сделки в октябре заключали более 3 млн человек, из которых 353 500 – квалифицированные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67,8%, облигациями – 11,5%, на срочном рынке – 49,4%.

Самыми популярными бумагами в сделках частных инвесторов стали акции компаний АПРИ (APRI), Промомед (PRMD), ГК Базис (BAZA), ВИ.ру (VSEH), Глоракс (GLRX), Озон Фармацевтика (OZPH) и др.

В Народный портфель частного инвестора вошли как обыкновенные, так и привилегированные акции: Сбербанка (29,3% обыкновенных и 6,6% привилегированных), Лукойла (15,2%), Газпрома (13%), ВТБ (6,9%), Т-технологий (6,7%), Х5 (5,7%), «Яндекса» (5,6%), Роснефти (5,6%), «Новатэка» (5,5%).

Среди биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) в портфеле частного инвестора преобладают паи фондов денежного рынка: LQDT (43,9%), SBMM (17,3%), AKMM (17,3%), BCSD (2,3%) и AMNR (1,8%). Также в него вошли паи фондов инвестиций в облигации с переменным купоном SBFR (6,5%), AKFB (4,5%) и TPAY (1,4%), фонда инвестиций в активы денежного рынка и облигации SAFE (3,5%), активно управляемого фонда инвестиций в облигации AKMB (1,3%).

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре составил 212,9 трлн руб., что на 23,3% больше, чем годом ранее (172,7 трлн руб.). В сентябре 2026 г. этот показатель составлял 220,8 трлн руб., таким образом, в месячном выражении объем торгов снизился на 3,6%.

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