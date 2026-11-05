Цена акций «Алросы» на Мосбирже выросла на 5%
По состоянию на 13:08 мск 5 ноября цена акций «Алросы» выросла на 5,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 21,33 руб. Объем торгов составил 1,26 млрд руб.
На закрытие торгов 3 ноября цена акций «Алросы» составила 20,20 руб., оборот торгов достиг 539,91 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Алросы» снизилась на 45,9%.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.