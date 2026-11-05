Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,249+0,49%BISVP10,2-1,45%LIFE1,6450%IMOEX2 435,05-0,28%RTSI939,26-0,28%RGBI111,97-0,18%RGBITR776,98-0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена акций «Алросы» на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 13:08 мск 5 ноября цена акций «Алросы» выросла на 5,01% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 21,33 руб. Объем торгов составил 1,26 млрд руб.

На закрытие торгов 3 ноября цена акций «Алросы» составила 20,20 руб., оборот торгов достиг 539,91 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Алросы» снизилась на 45,9%.

Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте