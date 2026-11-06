Торги золотом на Мосбирже в октябре достигли рекордных 52,2 тонны
Объем сделок с золотом на Московской бирже в октябре 2026 г. достиг исторического максимума – 52,2 т на сумму 573,4 млрд руб. В физическом выражении показатель увеличился на 62% по сравнению с октябрем прошлого года, в денежном – в 1,7 раза, сообщила торговая площадка.
Совокупный оборот драгоценных металлов в основном режиме торгов составил 590 млрд руб. Это лучший месячный результат за всю историю рынка. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре и составлял 557,1 млрд руб. На золото пришлось более 97% оборота. Сделки с серебром составили почти 100 т на 15,1 млрд руб., с палладием – 283 кг на 803 млн руб., с платиной – 147 кг на 611 млн руб.
Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 4,7%, серебром – 19,1%, палладием – 34,3%, платиной – 31%.
Управляющий директор Московской биржи Антон Никитин отметил, что площадка развивает инфраструктуру рынка, в том числе добавляет сервисы для операций с крупными лотами и расширяет время торговой сессии.
2 ноября сообщалось, что общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2026 г. составил 212,9 трлн руб. На рынке драгметаллов объем спотов и свопов в основном режиме в октябре 2026 г. составил 590 млрд руб.
В сентябре объем торгов драгметаллами на Мосбирже в основном режиме торгов превысил 557 млрд руб. Показатель вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года. С начала года объем сделок на рынке драгметаллов составил почти 4 трлн руб. Общее количество сделок в сентябре выросло на 18% до 302 100. Объем сделок с золотом в сентябре составил 45,9 т – на 61% больше год к году. В денежном выражении объем сделок достиг 542,2 млрд руб. Объем торгов серебром составил 80,4 т на сумму 13,9 млрд руб., платиной – 121 кг на 584 млн руб., палладием – 142 кг на 497 млн руб.