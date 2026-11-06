Торги золотом на Мосбирже в октябре достигли рекордных 52,2 тонны

В сентябре объем торгов драгметаллами на Мосбирже в основном режиме торгов превысил 557 млрд руб. Показатель вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года. С начала года объем сделок на рынке драгметаллов составил почти 4 трлн руб. Общее количество сделок в сентябре выросло на 18% до 302 100. Объем сделок с золотом в сентябре составил 45,9 т – на 61% больше год к году. В денежном выражении объем сделок достиг 542,2 млрд руб. Объем торгов серебром составил 80,4 т на сумму 13,9 млрд руб., платиной – 121 кг на 584 млн руб., палладием – 142 кг на 497 млн руб.