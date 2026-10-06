Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в сентябре превысил 557 млрд рублей

Число российских юрлиц, которые совершали сделки на денежном рынке Мосбиржи, в годовом выражении выросло на 10% и по итогам девяти месяцев превысило 11 000. Объем сделок российского бизнеса на денежном рынке биржи за этот же период достиг 317,7 трлн руб., что на 49% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Среднедневная открытая позиция бизнеса была 3 трлн руб., это на 35% больше прошлогоднего показателя.