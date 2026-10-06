Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в сентябре превысил 557 млрд рублей
Объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в сентябре в основном режиме торгов превысил 557 млрд руб. Показатель вдвое больше результата за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте торговой площадки.
С начала года объем сделок на рынке драгметаллов составил почти 4 трлн руб. Общее количество сделок в сентябре выросло на 18% до 302 100.
Объем сделок с золотом в сентябре составил 45,9 т – на 61% больше год к году. В денежном выражении объем сделок достиг 542,2 млрд руб., что почти вдвое выше результата прошлогоднего сентября. Объем торгов серебром составил 80,4 т на сумму 13,9 млрд руб., платиной – 121 кг на 584 млн руб., палладием – 142 кг на 497 млн руб.
Доля инвесторов – физических лиц, совершавших сделки с золотом в сентябре, составила 5,6%, серебром – 24,2%, палладием – 33,2%, платиной – 35,1%.
Мосбиржа напомнила, что торги драгоценными металлами на площадке обеспечены реальными слитками в хранилище.
Число российских юрлиц, которые совершали сделки на денежном рынке Мосбиржи, в годовом выражении выросло на 10% и по итогам девяти месяцев превысило 11 000. Объем сделок российского бизнеса на денежном рынке биржи за этот же период достиг 317,7 трлн руб., что на 49% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Среднедневная открытая позиция бизнеса была 3 трлн руб., это на 35% больше прошлогоднего показателя.