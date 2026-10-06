Объем сделок бизнеса на денежном рынке Мосбиржи превысил 310 трлн рублей
Число российских юридических лиц, которые совершали сделки на денежном рынке Московской биржи, в годовом выражении выросло на 10% и по итогам 9 месяцев 2026 г. превысило 11 000, говорится в пресс-релизе торговой площадки (есть у «Ведомостей»). Объем сделок российского бизнеса на денежном рынке биржи за этот же период достиг 317,7 трлн руб., что на 49% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Среднедневная открытая позиция бизнеса была 3 трлн руб., это на 35% больше прошлогоднего показателя.
Большинство операций репо, через которые корпоративные клиенты размещают и привлекают деньги под залог ценных бумаг на период до года, и депозитов краткосрочные: юрлица размещали средства на денежном рынке в среднем на 1,9 дня, а привлекали на 3,5 дня.
Среднее отклонение процентных ставок по заключенным сделкам от ключевой за девять месяцев 2026 г. составило 0,26%, а спред между ставками привлечения и размещения средств – 0,03%. При этом большую часть июля и сентября процентные ставки на денежном рынке превышали ключевую.
«В среднем за день корпорации проводят на денежном рынке сделки на сумму 1,7 трлн руб., что составляет 24% объема торгов на денежном рынке. Географический охват существенный: в операциях участвует бизнес из более чем 90% регионов России», – отметил директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко.
99% корпоративных клиентов работают через профучастников. Бизнес проявляет высокий интерес к инвестициям в денежный рынок через биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), указал Даниленко. Число юрлиц, инвестировавших в БПИФы денежного рынка, с начала года выросло на 20% и по итогам января – сентября достигло 1300, добавил он.