Объем сделок бизнеса на денежном рынке Мосбиржи превысил 310 трлн рублей

Число российских юридических лиц, которые совершали сделки на денежном рынке Московской биржи, в годовом выражении выросло на 10% и по итогам 9 месяцев 2026 г. превысило 11 000, говорится в пресс-релизе торговой площадки (есть у «Ведомостей»). Объем сделок российского бизнеса на денежном рынке биржи за этот же период достиг 317,7 трлн руб., что на 49% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Среднедневная открытая позиция бизнеса была 3 трлн руб., это на 35% больше прошлогоднего показателя.