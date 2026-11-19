Торги неоактивами доступны в приложении «Т-инвестиции» ежедневно с 7:00 до 00:00 мск в будни и с 10:00 до 00:00 мск в выходные и праздничные дни. Как отметили в кредитной организации, общее число неоактивов на глобальные ценные бумаги и индексы криптовалют в линейке Т-банка достигло 79, а оборот торгов с момента запуска инструмента в мае – более 3 трлн руб.