«Т-инвестиции» запустили торги неоактивом на акции Anthropic
«Т-инвестиции» добавили в каталог неоактив на акции американского разработчика ИИ-чата Claude – компании Anthropic. Об этом «Ведомостям» сообщили в Т-банке.
Неоактив появился после крупнейшего в истории первичного размещения акций (IPO), по итогам которого компания привлекла $81,34 млрд, разместив 980 млн акций. Цена размещения составила $83 за акцию, что превысило верхнюю границу первоначально заявленного диапазона в $70–78 за бумагу.
Контракт позволяет российским инвесторам получать финансовый результат от изменения стоимости акций Anthropic без приобретения соответствующих ценных бумаг. Стоимость неоактива соответствует одной акции Anthropic «класса A», валюта стоимости шага цены – доллар США, валюта расчетов – рубль.
Торги неоактивами доступны в приложении «Т-инвестиции» ежедневно с 7:00 до 00:00 мск в будни и с 10:00 до 00:00 мск в выходные и праздничные дни. Как отметили в кредитной организации, общее число неоактивов на глобальные ценные бумаги и индексы криптовалют в линейке Т-банка достигло 79, а оборот торгов с момента запуска инструмента в мае – более 3 трлн руб.
Anthropic подала заявку на IPO в октябре. 10 ноября компания объявила предварительный ценовой диапазон IPO, а также что она планирует привлечь до $64,4 млрд. Изначально инвесторы ожидали, что оценка при выходе на биржу составит $2 трлн.