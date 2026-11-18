ЦБ положительно оценил работу сервиса быстрых переводов ценных бумаг
Банк России положительно оценил первые два месяца работы сервиса быстрых переводов ценных бумаг между счетами инвесторов у разных брокеров. Об этом заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин в ходе Уральской конференции НАУФОР.
«В целом сегодня сервис стартовал успешно, и, конечно, во многом это заслуга, коллеги, ваша, инфраструктурных организаций, центрального депозитария и немного, наверное, регулятора. […] Пока жалоб и обращений практически нет», – сказал он (цитата по ТАСС).
Пронин отметил, что часть участников рынка пока не укладывается в нормативное время. Он подчеркнул, что на уровне регулирования и самих процессов работу сервиса нужно «отшлифовать».
Национальный расчетный депозитарий (НРД) запустил сервис быстрых переводов «MOEX МОСТ» для исполнения участниками рынка регуляторных требований по переводу ценных бумаг 1 сентября.
О планах НРД запустить такой сервис «Ведомости» писали в начале марта. В основе решения инфраструктура электронного документооборота, которую уже используют все клиенты НРД. Новый сервис должен был ускорить исполнение обязательств по внебиржевым сделкам, заключенным депонентами НРД и их клиентами, и позволить избежать дополнительного документооборота. А в дальнейшем технология должна облегчить внедрение автоматизированных me2me-переводов (самому себе) бумаг.