Акции «Евротранса» упали на 10%
Акции ПАО «Евротранс», делистинг которых назначен на 30 декабря, упали в цене на 9,9%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Акции потеряли 1 руб. и стали стоить 9,1 руб. Объем торгов за день составил 982 000 руб. За месяц ценные бумаги компании подешевели на 60,26%.
По облигациям компании прошла волна дефолтов. В сентябре основной акционер и председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по подозрению в хищении топлива, принадлежащего главку МВД по Московской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Иск о банкротстве «Евротранса» «Сбер» подал в октябре. Уже 12 ноября Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление и ввел в отношении «Евротранса» процедуру наблюдения. Он включил в реестр кредиторов должника долг заявителю порядка 38 млн руб., в том числе 36,6 млн руб. основного долга. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.