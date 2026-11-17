«СПБ биржа» скорректирует позиции по неоактиву на акции Sandisk Corporation
«СПБ биржа» скорректирует позиции по неоактиву SNDKperp из-за дроблений акций базисного актива Sandisk Corporation. Сплит ожидается 20 ноября с коэффициентом 8 к 1, сообщается на сайте торговой площадки.
Расписание торгов с этим неоактивом изменится. Так, 19 ноября торги будут проводится до 23:00 мск, затем фандинг будет обнулен. 20 ноября торги неоактивом начнутся в 18:00 мск и завершатся уже по расписанию, в 00:00 мск.
Открытые позиции инвесторов будут скорректированы автоматически с учетом коэффициента сплита. Дополнительных действий от инвесторов биржа не требует.
С 17 ноября на «СПБ бирже» начались торги неоактивами на акции американских компаний Apple, Enphase Energy и SolarEdge. Размер каждого инструмента соответствует одной акции компании. Стоимость рассчитывается в долларах США, а расчеты проводятся в рублях.
«СПБ биржа» сообщала, что 19 ноября планирует добавить на торги неоактив на акции компании Anthropic, разработавшей ИИ-модели Claude. Заключение сделок с новым неоактивом станет доступно не ранее начала торгов акциями компании на бирже Nasdaq.