Расписание торгов с этим неоактивом изменится. Так, 19 ноября торги будут проводится до 23:00 мск, затем фандинг будет обнулен. 20 ноября торги неоактивом начнутся в 18:00 мск и завершатся уже по расписанию, в 00:00 мск.