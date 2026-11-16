Российский рынок акций начал неделю падением
По состоянию на 12:00 мск 16 ноября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,87% и составил 2 489,55. Индекс РТС снизился на 0,87% и составил 954,63.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Аптечная сеть 36,6» – 7,46 руб. (+9,40%)
«Новабев групп» – 316,80 руб. (+9,40%)
«Инарктика» – 346,60 руб. (+6,24%)
ТМК – 70,98 руб. (+4,22%)
«Озон фармацевтика» – 48,55 руб. (+2,45%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 12,85 руб. (-12,97%)
VK – 231 руб. (-2,55%)
«Россети» – 0,07 руб. (-2,54%)
ЭН+ ГРУП – 338,20 руб. (-2,36%)
«Эталон Груп» – 23,68 руб. (-2,31%)
Общий объем торгов составил 42,02 млрд руб.