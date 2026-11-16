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Российский рынок акций начал неделю падением

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 16 ноября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,87% и составил 2 489,55. Индекс РТС снизился на 0,87% и составил 954,63.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 42,02 млрд руб.

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