«Урожай» допустил техдефолт по облигациям на 22,4 млн рублей
Сельхозпроизводитель ООО «Урожай» допустило технический дефолт по выплате купона облигаций серии БО-04 на сумму 22,4 млн руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Компания должна была выплатить купонный доход за 10-й период 12 ноября. Его размер составил 22,437 млн руб. Однако эмитент не исполнил обязательства. Технический дефолт наступил 13 ноября.
«На момент публикации настоящего сообщения эмитент не публиковал причины неисполнения эмитентом своих обязательств по облигациям», – говорится в публикации.
23 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не ждет волны дефолтов по облигациям российских компаний. Она также рассказала, что в планах изменить регулирование работы рейтинговых агентств. Необходимо, чтобы они оперативнее реагировали на важные события в компаниях. В этот момент агентства должны будут присваивать статус «под наблюдением» и тем самым сигнализировать инвесторам, что рейтинг может быть пересмотрен. Законопроект уже принят в первом чтении.