СД «Фикс прайса» рекомендовал выплатить дивиденды суммой в 10 млрд рублей
Совет директоров ПАО «Фикс прайс» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 г. в сумме на 10 млрд руб. Размер выплат составит 10 коп. на одну акцию. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.
Внеочередное собрание акционеров, на котором рассмотрят вопрос о распределении прибыли, назначено на 16 декабря.
Реестр акционеров, имеющих право участвовать в собрании, закроется 21 ноября. Дата закрытия реестра для получения дивидендов установлена на 28 декабря.
За девять месяцев чистая прибыль «Фикс прайса» по МСФО снизилась на 24,2% и составила 4,86 млрд руб. За III квартал показатель снизился на 15,1% до 2,13 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли с начала года составила 2%, а за квартал – 2,5%. Выручка выросла на 6,3% за девять месяцев и достигла 242,2 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 8,2% до 216,1 млрд руб., оптовая снизилась на 7%, до 26 млрд руб. За квартал «Фикс прайс» нарастил выручку на 9,1% – до 86,82 млрд руб. Валовая прибыль за девять месяцев составила 80,71 млрд руб. (+12,6%).
27 октября международный бизнес Fix Price запустил первый распределительный центр под собственным управлением в Белоруссии. Помещение оформлено в аренду на пять лет. Задача центра будет состоять в обеспечении поставок в магазины сети по Белоруссии. Склад также может использоваться для поставок в другие страны.
6 ноября сообщалось, что компания увеличила объем интернет-продаж в России на 28% по итогам девяти месяцев 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.