Акции «Самолета» упали на 12% на фоне проблем с выкупом облигаций

До этого стоимость облигаций «Самолета» обвалилась на 14%. Это произошло после слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова 30 октября о том, что банк в отношении «Самолета» может использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.