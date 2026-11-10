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Главная / Инвестиции /

Акции «Самолета» упали на 12% на фоне проблем с выкупом облигаций

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость акций «Самолета» упала более чем на 12% из-за проблем с выкупом облигаций, следует из данных Мосбиржи.

На 17:47 мск котировки снижались до 287 руб. (-12,37%).

9 ноября «Самолет» не смог провести оферту по биржевым облигациям серии БО-П05 из-за технических проблем. Девелопер перенес выкуп на 11 ноября. Компания должна приобрести облигации у владельцев, которые подали требования с 28 октября по 3 ноября включительно.

До этого стоимость облигаций «Самолета» обвалилась на 14%. Это произошло после слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова 30 октября о том, что банк в отношении «Самолета» может использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.

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