Акции «Самолета» упали на 12% на фоне проблем с выкупом облигаций
Стоимость акций «Самолета» упала более чем на 12% из-за проблем с выкупом облигаций, следует из данных Мосбиржи.
На 17:47 мск котировки снижались до 287 руб. (-12,37%).
До этого стоимость облигаций «Самолета» обвалилась на 14%. Это произошло после слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова 30 октября о том, что банк в отношении «Самолета» может использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.