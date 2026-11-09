Аналитики не верят в отставку главы Nvidia из-за его романа со шпионкой из Китая

Аналитики не верят в отставку главы Nvidia из-за его романа со шпионкой из КитаяСовет директоров компании выразил Дженсену Хуангу свое доверие
Совет директоров Nvidia начал внутреннее расследование отношений основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга с женщиной, которую американские власти, по данным СМИ, считают агентом китайской разведки. На этом фоне акции Nvidia на пре-маркете падали более чем на 6% и на минимуме достигали $176,26. В начале полноценных торгов на NASDAQ акции теряли 5%.
В заявлении компании от 8 ноября говорится, что расследование начато в связи с сообщениями СМИ о том, что Хуанг стал целью операции иностранной разведки. Расследование будет курировать комитет независимых директоров с привлечением внешних юристов. «Хотя у совета нет оснований полагать, что национальная безопасность или секреты Nvidia были скомпрометированы, в ходе проверки будет изучена вся доступная информация», – отмечается в сообщении. Совет подчеркнул, что доверяет Хуангу и его команде, а сам Хуанг обязался сотрудничать.
В тот же день Хуанг разослал сотрудникам письмо, в котором признался в измене жене – его обращение также опубликовано на сайте Nvidia 8 ноября. «Я изменил жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Мне нет оправдания. Я глубоко сожалею», – написал он. Отдельно Хуанг коснулся вопросов национальной безопасности, поднятых в СМИ: он заявил, что поддерживает расследование совета директоров и будет полностью сотрудничать.
В ноябре NYT написала о связи Хуанга с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской Megaspeed – эта компания является клиентом Nvidia и в прошлом году столкнулась с обвинениями в незаконной поставке передовых компьютерных чипов Nvidia в Китай. По данным NYT, американские спецслужбы считают, что однофамилица Хуанга работала на китайскую разведку. В родстве с Дженсеном она не состоит. По данным Financial Times, пару связывали не просто близкие контакты, а романтические отношения.
МИД Китая называет обвинения недоказанными. «Это не что иное, как клевета на Китай», – сказал представитель МИД КНР, которого цитирует Associated Press.
Президент США Дональд Трамп назвал генерального директора Nvidia прекрасным человеком и заявил, что тот должен остаться во главе компании.
Реакция рынка выглядит умеренной и в целом оправданной, считает инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин: потерянных контрактов, клиентов или выручки в сообщениях нет, поэтому риск связан скорее с управлением и политическим фоном, чем с бизнесом. Это видно и по соседям по сектору: акции TSMC выросли на 6,5%, SK Hynix – на 4,7%, то есть инвесторы уходят из одной бумаги, а не из темы ИИ-оборудования. Инвестиционный банкир Илья Сушков тоже не видит ухудшения фундаментальных показателей: во II квартале 2027 финансового года выручка Nvidia выросла на 106% до $96 млрд, а прогноз на III квартал($108 млрд) изначально не учитывал поставки чипов для дата-центров в Китай.
Сама по себе супружеская неверность вряд ли стала бы основанием для смены гендиректора, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Тимур Хайруллин. Ситуацию усугубляет, что американские власти подозревают Элис Хуанг в сотрудничестве с китайской разведкой.
Рынок реагирует остро, поскольку предвидит необходимость пересмотреть все прогнозы по рынкам ИИ, ЦОД и полупроводников, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. Новый американский конгресс настроен на регулирование и даже сдерживание отрасли искусственного интеллекта. Трамп делает ставку на уход в отрыв американского ИИ, чтобы навсегда «подсадить» весь мир на Chat GPT и Claude: это надо успеть сделать прежде, чем пользователей сумеют переманить более дешевые китайские клоны, рассуждает эксперт. Если же ноу-хау Nvidia утекли в Китай, значит, китайские компании воспользуются проблемами американских ЦОД и ИИ-компаний, чтобы закрепиться на глобальных рынках. Но тогда американским платформам ИИ придется снижать цены на услуги, и это кардинально меняет прогнозы выручки, продолжает Делицын: значит, придется снизить и капитальные вложения, а это нанесет удар и по ЦОД, и по полупроводниковой индустрии.
Прямой удар по продажам, если и будет, окажется небольшим, считает Бахтин: на Китай с Гонконгом приходится около 8% выручки, а разрешенные к поставке чипы H20 и H200 уступают новейшим. К тому же Пекин сам подталкивает покупателей к отечественным аналогам. Куда серьезнее риск для позиции Nvidia в споре об экспортных ограничениях: у сторонников ужесточения появился новый аргумент. Худший сценарий, по мнению Бахтина, – если расследование перерастет в проверку всего азиатского канала поставок с заморозкой выданных лицензий и более жесткими правилами для региона. Тогда под ударом окажется уже не 8% выручки, а оценка компании в целом. Хайруллин допускает, что регуляторы введут сквозное отслеживание поставок высокопроизводительных чипов. Сушков самым опасным вариантом видит обнаружение утечки конфиденциальной информации или нарушения экспортного контроля.
Оснований для ухода Хуанга по открытым данным нет – совет директоров публично выразил ему доверие, и рынок такой вариант не закладывает, иначе распродажа была бы заметно глубже, рассуждает Бахтин. Хуанг – основатель и лицо стратегии Nvidia, у него около 60 прямых подчиненных. Вероятность скорой отставки невысока, соглашается Сушков, но, если расследование выявит серьезные нарушения, смена руководителя может вызвать куда более глубокую коррекцию. Система принятия решений в компании достаточно централизована, напоминает Хайруллин.
Ближайшие ориентиры, по словам экспертов, – отчетность 17 ноября (компания прогнозирует около $108 млрд выручки при консенсусе $108,8 млрд), закрытый брифинг Хуанга для комитетов палаты представителей 18 ноября и первые результаты независимой проверки. Базовый сценарий – нынешнее руководство остается, а доверие инвесторов постепенно восстанавливается, если не появится новых негативных фактов, резюмирует Сушков.