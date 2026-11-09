Аналитики не верят в отставку главы Nvidia из-за его романа со шпионкой из Китая

Рынок реагирует остро, поскольку предвидит необходимость пересмотреть все прогнозы по рынкам ИИ, ЦОД и полупроводников, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. Новый американский конгресс настроен на регулирование и даже сдерживание отрасли искусственного интеллекта. Трамп делает ставку на уход в отрыв американского ИИ, чтобы навсегда «подсадить» весь мир на Chat GPT и Claude: это надо успеть сделать прежде, чем пользователей сумеют переманить более дешевые китайские клоны, рассуждает эксперт. Если же ноу-хау Nvidia утекли в Китай, значит, китайские компании воспользуются проблемами американских ЦОД и ИИ-компаний, чтобы закрепиться на глобальных рынках. Но тогда американским платформам ИИ придется снижать цены на услуги, и это кардинально меняет прогнозы выручки, продолжает Делицын: значит, придется снизить и капитальные вложения, а это нанесет удар и по ЦОД, и по полупроводниковой индустрии.