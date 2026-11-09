Утренний звон по рынку акций 9 ноября

Совсем по-иному повели себя акции «Т-технологий», цена которых снизилась. Главный аргумент критиков сделки заключается в том, что «Т-технологии» направляют 77 млрд руб. на покупку бизнеса с мультипликатором 15 P/E (прогноз на 2027 г.), в то время как их собственные акции на бирже торгуются с гораздо более низким мультипликатором – около 2,5 прибыли. С этой точки зрения более эффективным для акционеров мог бы быть обратный выкуп собственных акций.