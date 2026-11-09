Утренний звон по рынку акций 9 ноября

Утренний звон по рынку акций 9 ноябряБиржа ждет переговоров России, США и Украины
Торги на российском рынке акций в понедельник начались повышением котировок. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,59% и составил 2478,25. Индекс РТС вырос на 0,59% и составил 950,48.
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидация в диапазоне 2420–2520 пунктов.
В подвешенном состоянии
Рынок акций завершил первую торговую неделю ноября разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов. Индекс Мосбиржи вырос на +0,34% до 2463,82 пункта, индекс РТС упал на 0,1% до 944,94 пункта.
Рулевый индекс рос на геополитическом позитиве. Поддержку рынку оказали надежды на прогресс в переговорах по украинскому урегулированию. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что провел встречу со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым, и анонсировал масштабное соглашение, которое может затронуть всю Европу, а не только Украину.
Восстановление рынка наблюдалось на фоне отскока цен на нефть, которые вернулись в район $100 за баррель Brent. Однако к вечеру котировки перешли к снижению, завершая неделю ощутимым падением до уровня $97 за баррель.
Рынок, как отмечают аналитики, находится в подвешенном состоянии: геополитические надежды удерживают его от глубокого падения, но слабая нефть и усиление внешнего негатива после выборов в США ограничивают потенциал роста.
Среди относительно ликвидных бумаг лидерами роста стали
«Циан» – 932 руб. (+19,90%),
«Сегежа» – 0,85 руб. (+10,26%),
«Русгидро» – 0,53 руб. (+7,57%),
АФК «Система» – 9,03 руб. (+5,07%),
ГК «Самолет» – 329,6 руб. (+4.7%).
Аутсайдерами были
VK – 235,25 руб. (-2,83%),
«Магнит» – 1867 руб. (-1,43%),
«Т-технологии» – 270,92 руб. (-1,25%),
X5 – 2 346 руб. (-1,16%).
«Т-технологии» собрались купить «Циан»
«Т-технологии» планируют приобрести до 100% акций компании «Циан» и предложат акционерам выкупить их бумаги по цене 993,05 руб. за акцию. На первом этапе группа хочет приобрести минимум 50% размещенных акций, а закрытие сделки ожидается в I квартале 2027 г. после получения всех согласований.
Ключевым параметром, отмечают аналитики, является предложенная премия: цена оферты на 29,3% превышает котировки «Циана» на закрытии торгов 5 ноября. Вся компания оценена примерно в 77 млрд руб.
С точки зрения мультипликаторов оценка выглядит достаточно высокой. По расчетам аналитиков, она соответствует примерно 18–19 прибылям (P/E) компании за 2026 г. и 13,5 EV/EBITDA. Для сравнения: сам бизнес «Циана» демонстрирует сильные финансовые результаты – за первое полугодие 2026 г. выручка по МСФО выросла на 20,5%, а чистая прибыль удвоилась.
Реакция на новость со стороны бумаг «Циана» была бурной. В день объявления бумаги подскочили на 20–23%, достигнув отметки около 932–937 руб. за штуку. Московская биржа была вынуждена даже запустить дискретный аукцион для снижения волатильности. Рынок воспринял оферту как возможность для миноритариев выйти из актива с существенной прибылью.
Совсем по-иному повели себя акции «Т-технологий», цена которых снизилась. Главный аргумент критиков сделки заключается в том, что «Т-технологии» направляют 77 млрд руб. на покупку бизнеса с мультипликатором 15 P/E (прогноз на 2027 г.), в то время как их собственные акции на бирже торгуются с гораздо более низким мультипликатором – около 2,5 прибыли. С этой точки зрения более эффективным для акционеров мог бы быть обратный выкуп собственных акций.
Для акционеров «Циана» такая сделка, как отмечают аналитики, безусловно, позитивное событие, предлагающее премию к рынку. Для «Т-технологий» это долгосрочная стратегическая ставка на создание экосистемы, которая, однако, несет в себе риски с точки зрения краткосрочной эффективности использования капитала. Ключевыми факторами неопределенности остаются регуляторное одобрение и окончательные условия сделки, говорят эксперты.
Что день грядущий нам готовит
Ожидание переговоров в Абу-Даби – главная опора для оптимистов. Трехсторонняя встреча Россия – США – Украина пройдет 10–11 ноября, российская делегация выглядит внушительно, представители ЕС также примут участие в переговорах. Рынок воспринимает все это как сигнал серьезности намерений Москвы продвинуться на геополитическом треке. Любые позитивные сигналы накануне встречи могут стимулировать локальные спекулятивные покупки.
Слабость нефти – фундаментальный негатив дня. Brent торгуется около $97–98 за баррель, отступив на 15–20% от октябрьских максимумов. Давление на сырье связано с победой демократов на выборах в конгресс США и снижением вероятности военной эскалации с Ираном, а также с возможным восстановлением экспорта из Персидского залива.
Победа демократов, поддерживающих антироссийские санкции, как считают некоторые политологи, также создает риски для дальнейшей нормализации отношений между Россией и США. Это ограничивает готовность инвесторов покупать на длительный срок.
Технически поддержка 2400 пунктов остается ключевой. В пятницу индекс удержался выше 2450, а зона 2400 пунктов выступает «пределом потерь» и динамической опорой на ноябрь, говорят эксперты.
Пока индекс держится выше 2400, стратегическое преимущество остается за покупателями, но для решительного движения к 2500 и выше потребуется либо подтверждение позитива с переговоров, либо стабилизация нефти. При пробое 2400 коррекция может углубиться к 2350.