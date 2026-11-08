Итоги торгов на Мосбирже со 2 по 6 ноября

Итоги торгов на Мосбирже со 2 по 6 ноябряИндекс прошел через волну нисходящей коррекции
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю со 2 по 6 ноября уменьшился на 1,56% до 2476,7 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 3,45% и составил 949,88 пункта.
Лидерами роста стали бумаги VK (+39,3%), «Циана» (+25,7%), «Алросы» (+19,1%), Positive Technologies (+11,5%) и МКБ (+9,2%). В аутсайдерах оказались привилегированные акции «Татнефти» (-6,2%), бумаги «Роснефти» (-5,8%), обыкновенные акции «Татнефти» (-5,6%), бумаги «Совкомфлота» (-4,3%) и «Фосагро» (-3,9%).
Курс юаня на Московской бирже за четыре торговых дня вырос на 1,8% (+21 коп.) до 12,28 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 82,1 руб. (+1,6 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 92,19 руб. (+2,5 руб.). Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась 16,4% до $98,3/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 12,8% до $90,8/барр.
Индекс Мосбиржи на неделе прошел через волну нисходящей коррекции, но поддержка над 2400 пунктами устояла и бенчмарк вернулся на позиции для штурма круглых 2500 пунктов, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Фиксация прибыли наблюдалась на фоне спада нефтяных цен, снятия перекупленности по ряду голубых фишек и возобновившихся атак на российские НПЗ, перечисляет он.
При этом настрой инвесторов на геополитические улучшения остается довольно устойчивым, полагает эксперт. На новой неделе внимание будет приковано к трехсторонней встрече Россия – США – Украина в Абу-Даби, но завышенных ожиданий от нее на рынке нет, уверен он. Затем фокус сместится на саммит АТЭС 18–19 ноября, где, как ожидается, встретятся лидеры России, США и Китая.
Котировки нефти резко провалились, реагируя на победу демократов на выборах в конгресс США: участники рынка ждут роста давления на республиканцев относительно продолжения ближневосточного конфликта, рассуждает Смирнов. Спад нефти ведет к переоценке ожиданий и по курсу рубля, при этом сейчас он формируется на базе высокой экспортной выручки, полученной по ценам сентября – октября, отметил он. Импорт при этом растет сдержанно; хватает валютного предложения и на удовлетворение спроса Минфина, который с 9 ноября примерно на четверть увеличит ежемесячный объем покупок по бюджетному правилу, продолжает эксперт. Геополитический фон скорее благоприятствует рублевым активам, добавил он. Краткосрочные ориентиры БКС по курсу юаня – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб., по курсу евро – 91–93 руб.
На новой неделе финансовые результаты раскроют «Т-технологии», Сбербанк, Совкомбанк, Positive Technologies и др. Советы директоров «Т» и «Русала» обсудят дивиденды. Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков», а Росстат помимо недельного отчета по инфляции опубликует еще и индекс потребительских цен за октябрь и предварительные данные по ВВП за III квартал. Также на неделе станет известна октябрьская инфляция в Китае и Соединенных Штатах, ежемесячные отчеты представят ОПЕК и МЭА, а EIA – краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей.