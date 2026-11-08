Итоги торгов на Мосбирже со 2 по 6 ноября

Котировки нефти резко провалились, реагируя на победу демократов на выборах в конгресс США: участники рынка ждут роста давления на республиканцев относительно продолжения ближневосточного конфликта, рассуждает Смирнов. Спад нефти ведет к переоценке ожиданий и по курсу рубля, при этом сейчас он формируется на базе высокой экспортной выручки, полученной по ценам сентября – октября, отметил он. Импорт при этом растет сдержанно; хватает валютного предложения и на удовлетворение спроса Минфина, который с 9 ноября примерно на четверть увеличит ежемесячный объем покупок по бюджетному правилу, продолжает эксперт. Геополитический фон скорее благоприятствует рублевым активам, добавил он. Краткосрочные ориентиры БКС по курсу юаня – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 81–83 руб., по курсу евро – 91–93 руб.