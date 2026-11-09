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Главная / Инвестиции /

Цена акций VK на Мосбирже упала на 7,1%

Ведомости

По состоянию на 12:08 мск 9 ноября цена акций VK снизилась на 7,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 220,35 руб. Объем торгов составил 4,63 млрд руб.

На закрытие торгов 6 ноября цена акций VK составила 234,90 руб., оборот торгов достиг 12,88 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 18,5%.

Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.

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