Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,426+0,46%YAKG35,6-2,33%CHMK3 535+0,14%IMOEX2 444,79-1,15%RTSI932,98-0,9%RGBI111,98+0,03%RGBITR778,36+0,06%
Главная / Инвестиции /

«Самолет» не смог провести оферту по биржевым облигациям

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ГК «Самолет» не провела оферту по биржевым облигациям серии БО-П05, выкуп перенесен на 11 ноября. Об этом сообщили в группе.

Выкуп должен был состояться 9 ноября. Девелопер должен будет приобрести облигации у владельцев, которые подали требования с 28 октября по 3 ноября включительно.

Причина переноса – технические проблемы.

30 октября облигации «Самолета» потеряли до 14% от стоимости. Тогда выпуск БО-П16 подешевел до 575,7 руб., а облигации БО-П11 упали в стоимости до 589,9 руб. Это произошло после слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что ВТБ в отношении «Самолета», возможно, будет использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.

5 ноября заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банки-кредиторы «Самолета» достигли принципиальной договоренности о комплексной программе улучшения финансового положения компании.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её