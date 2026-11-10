«Самолет» не смог провести оферту по биржевым облигациям

30 октября облигации «Самолета» потеряли до 14% от стоимости. Тогда выпуск БО-П16 подешевел до 575,7 руб., а облигации БО-П11 упали в стоимости до 589,9 руб. Это произошло после слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что ВТБ в отношении «Самолета», возможно, будет использовать комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве.