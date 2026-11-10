«Т-технологии» хотят получить контрольный пакет «Циана»
Группа «Т-технологии» заинтересована в приобретении «Циана» только при условии получения контрольного пакета акций компании. Миноритарные инвестиции холдинг не рассматривает, заявил финансовый директор группы Игорь Герасимов в ходе конференц-звонка с инвесторами, передает «Интерфакс».
«Мы являемся стратегическим инвестором, поэтому нам важно иметь операционный и стратегический контроль над приобретаемым активом. Нам не интересны миноритарные инвестиции», – подчеркнул Герасимов.
По его словам, получение контроля позволит группе реализовать ожидаемые синергии от сделки. При этом у «Т-технологий» нет предварительных договоренностей о выкупе бумаг с кем-либо из акционеров «Циана». Герасимов отметил, что предложение носит публичный характер и рассчитано на всех инвесторов.
В случае заключения сделки ее планируют профинансировать за счет собственных и заемных средств. Финансовый директор допустил использование рыночного долга по аналогии с покупкой «Авто.ру».
6 ноября «Т-технологии» объявили о намерении приобрести до 100% акций «Циана» по 993,05 руб. за бумагу. Предложенная цена на 29,3% превышает котировки на закрытии торгов 5 ноября. Закрытие сделки запланировано на I квартал 2027 г. после получения необходимых согласований.
В тот же день представитель «Циана» сообщил, что компания пока не получала официальную оферту. Он подчеркнул, что публичное намерение покупателя не означает заключения сделки.