«Т-технологии» хотят получить контрольный пакет «Циана»

По его словам, получение контроля позволит группе реализовать ожидаемые синергии от сделки. При этом у «Т-технологий» нет предварительных договоренностей о выкупе бумаг с кем-либо из акционеров «Циана». Герасимов отметил, что предложение носит публичный характер и рассчитано на всех инвесторов.