«Циан»: официального предложения от «Т-Технологий» пока не поступало

Он отметил, что инициатива «Т-Технологий» – один из возможных механизмов покупки компании. Однако само по себе она не означает, что сделка состоится. Представитель компании также подчеркнул, что намерение «Т-технологий» является признанием лидерства компании на рынке, высокой ценности и технологичности ее платформы.