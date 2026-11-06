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Главная / Бизнес /

«Циан»: официального предложения от «Т-Технологий» пока не поступало

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Циан» пока не принял решение о продаже 100% акций компании «Т-Технологиям» и еще не получал официального предложения о сделке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Циана».

Он отметил, что инициатива «Т-Технологий» – один из возможных механизмов покупки компании. Однако само по себе она не означает, что сделка состоится. Представитель компании также подчеркнул, что намерение «Т-технологий» является признанием лидерства компании на рынке, высокой ценности и технологичности ее платформы.

Совет директоров и акционеры «Циана» рассмотрят предложение после его официального получения. Компания пообещала информировать о существенных этапах процесса и подтвержденных решениях. Пока «Циан» продолжит работать над текущими задачами и планами на следующий год.

6 ноября сообщалось, что «Т-технологии» планируют приобрести до 100% акций компании «Циан» и предложат акционерам выкупить их бумаги по цене 993,05 руб. за акцию. Предложение предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». После рассмотрения ЦБ документ направят в МКПАО. Акционеры получат оферту после того, как совет директоров «Циана» примет рекомендации.

На этом фоне акции «Циана» подскочили за минуту на 10%. На 11:27 они торговались по 952 руб. (+ 22,53 %).

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