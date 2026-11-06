The Washington Post узнала, что Starlink достался Белому дому не бесплатно
Белый дом заплатил более $1 млн за подключение Starlink, несмотря на заявления американских чиновников о том, что Илон Маск предоставил услуги бесплатно. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, с марта 2025 г. по июнь 2026 г. американские власти заключили четыре контракта с компанией SpaceX Маска на общую сумму почти $1,2 млн. Средства выделялись через Пентагон на установку и обслуживание оборудования Starlink для Агентства связи Белого дома – военного подразделения, обеспечивающего защищенную связь президента, вице-президента и других высокопоставленных чиновников.
В марте 2025 г. представители Белого дома заявляли The New York Times, что Starlink безвозмездно предоставила свои услуги администрации президента. По их словам, передачу оборудования и услуг в качестве подарка согласовало юридическое управление Белого дома. При этом, как отмечает The Washington Post, пока неизвестно, распространялись ли государственные контракты на те же услуги, которые SpaceX обещала предоставить бесплатно.
Информацию о трех контрактах на общую сумму $502 000 ранее опубликовала организация Democracy Defenders Fund. Журналисты The Washington Post обнаружили еще один контракт стоимостью почти $686 000.
Газета также напомнила, что установка Starlink в Белом доме в феврале 2025 г. вызвала опасения у специалистов по безопасности связи. В апреле 2025 г. демократы из комитета палаты представителей по надзору потребовали раскрыть условия безвозмездного предоставления услуг Starlink. Представители Democracy Defenders Fund выразили обеспокоенность возможным конфликтом интересов при заключении государственных контрактов с компаниями Маска.
Эксперты по государственным закупкам, опрошенные газетой, предупредили, что использование первоначально бесплатных услуг частных компаний может впоследствии привести к дополнительным расходам бюджета, поскольку переход к другому поставщику становится технически сложным и дорогостоящим.