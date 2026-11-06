The Washington Post узнала, что Starlink достался Белому дому не бесплатно

В марте 2025 г. представители Белого дома заявляли The New York Times, что Starlink безвозмездно предоставила свои услуги администрации президента. По их словам, передачу оборудования и услуг в качестве подарка согласовало юридическое управление Белого дома. При этом, как отмечает The Washington Post, пока неизвестно, распространялись ли государственные контракты на те же услуги, которые SpaceX обещала предоставить бесплатно.