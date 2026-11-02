Трамп заранее пообещал помиловать Маска в случае расследования

Трамп отметил, что «защитит» Маска от следственных действий, которые в отношении него могут начаться по инициативе конгресса. Он отметил, что помилование может быть превентивным. Американский лидер также подчеркнул, что экс-президент США Джо Байден помиловал тех, кто помогал расследовать нападение на Капитолий 6 января, а также своего сына Хантера Байдена и нескольких чиновников.