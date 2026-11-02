Трамп заранее пообещал помиловать Маска в случае расследования
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать основателя SpaceX Илона Маска и его ближайших сторонников, если после победы демократов на выборах конгресс начнет расследование в отношении предпринимателя. Об этом он заявил в подкасте Pod Force One. Слова американского лидера передает агентство Bloomberg.
«Конечно, я бы это сделал, если бы понадобилось. Я бы даже не подумал об этом», – сказал он.
Трамп отметил, что «защитит» Маска от следственных действий, которые в отношении него могут начаться по инициативе конгресса. Он отметил, что помилование может быть превентивным. Американский лидер также подчеркнул, что экс-президент США Джо Байден помиловал тех, кто помогал расследовать нападение на Капитолий 6 января, а также своего сына Хантера Байдена и нескольких чиновников.
Вместе с тем на подкасте Трамп опроверг предположение о том, что демократы намерены национализировать SpaceX.
Bloomberg отмечает, что Маск является сторонником республиканцев. Он потратил на поддержку партии на промежуточных выборах «сотни миллионов долларов». Кроме того, 30 октября Маск заявил, что республиканцы должны сохранить численное превосходство в сенате для того, чтобы противостоять «постоянному однопартийному государству под руководством демократов».
3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых американцы определят новый состав палаты представителей и на треть обновят сенат.
Согласно опросу Reuters/Ipsos, Демократическая партия опережает Республиканскую на 9 процентных пунктов: 53% американцев готовы голосовать за демократов, а 44% – за республиканцев. Рейтинг одобрения самого Дональда Трампа остается вблизи рекордного минимума – 32%. Наиболее важной проблемой в стране граждане называют деятельность правительства, в частности, неэффективное руководство.