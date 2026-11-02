Кабмин расширил ограничения на госзакупки иностранных аккумуляторов и мебели
Правительство России расширило перечень иностранных товаров, в отношении которых действует запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд. В список включили отдельные виды аккумуляторов и мебели. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В перечень товаров добавлены свинцовые аккумуляторы, за исключением используемых для запуска поршневых двигателей. Также в список включили мебель для офисов и предприятий торговли, кухонную мебель, деревянную мебель для спален, столовых и гостиных, а также другие виды деревянной мебели.
Основная часть изменений вступит в силу 1 января 2027 г. При этом положения, касающиеся аккумуляторов и мебели, начнут действовать с 1 июля 2027 г.
В сентябре «Ведомости» писали, что число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно выросли в январе – августе 2026 г.