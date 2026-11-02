Кабмин расширил ограничения на госзакупки иностранных аккумуляторов и мебели

В перечень товаров добавлены свинцовые аккумуляторы, за исключением используемых для запуска поршневых двигателей. Также в список включили мебель для офисов и предприятий торговли, кухонную мебель, деревянную мебель для спален, столовых и гостиных, а также другие виды деревянной мебели.