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Главная / Бизнес /

Кабмин расширил ограничения на госзакупки иностранных аккумуляторов и мебели

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России расширило перечень иностранных товаров, в отношении которых действует запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд. В список включили отдельные виды аккумуляторов и мебели. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень товаров добавлены свинцовые аккумуляторы, за исключением используемых для запуска поршневых двигателей. Также в список включили мебель для офисов и предприятий торговли, кухонную мебель, деревянную мебель для спален, столовых и гостиных, а также другие виды деревянной мебели.

Основная часть изменений вступит в силу 1 января 2027 г. При этом положения, касающиеся аккумуляторов и мебели, начнут действовать с 1 июля 2027 г.

В сентябре «Ведомости» писали, что число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно выросли в январе – августе 2026 г. 

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