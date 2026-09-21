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Главная / Бизнес /

Госзакупки топлива в России в январе – августе резко выросли

Государство стремится обеспечить стратегические отрасли в условиях дефицита бензина и дизеля
Василий Милькин
Илья Наймушин / РИА Новости
Илья Наймушин / РИА Новости

Число госзакупок бензина и дизельного топлива в России и их совокупная стоимость заметно выросли в январе – августе 2026 г. Это следует из анализа данных системы по работе с тендерами «Тендерплан», подготовленного для «Ведомостей», а также из статистики сервисов «Контур.Закупки» и «Ростендер».

По данным «Тендерплана», государственные заказчики в январе – августе этого года разместили 43 428 тендеров на закупку бензина и дизтоплива, что на 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость закупок увеличилась на 30% в годовом выражении и достигла 289 млрд руб. В августе госзаказчики разместили 4486 тендеров на 23,4 млрд руб. В годовом выражении количество закупок выросло на 27%, а их стоимость – в 1,6 раза.

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