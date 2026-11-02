Путин установил предельный штат МЧС России

Штат Федеральной противопожарной службы увеличится с 264 740 до 265 653 человек в 2027 г., а в 2028 г. – до 266 693 человек. При этом численность военнослужащих в ее составе останется на уровне 7000 человек, а сотрудников со специальными званиями вырастет с 144 977 до 146 930 человек.