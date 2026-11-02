Путин установил предельный штат МЧС России
Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС России на уровне 307 944 человек. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
С 1 января 2028 г. штат увеличится до 311 083 человек.
Основное увеличение затронет спасательные воинские формирования и Федеральную противопожарную службу. Численность военнослужащих спасательных формирований вырастет с 8600 до 9195 человек в 2027 г. и до 9786 человек в 2028 г.
Штат Федеральной противопожарной службы увеличится с 264 740 до 265 653 человек в 2027 г., а в 2028 г. – до 266 693 человек. При этом численность военнослужащих в ее составе останется на уровне 7000 человек, а сотрудников со специальными званиями вырастет с 144 977 до 146 930 человек.
Численность федеральных государственных гражданских служащих МЧС сохранится на уровне 5370 человек, работников – 29 234 человек. Не изменится и количество сотрудников противопожарной службы, не имеющих специальных или воинских званий, – 112 763 человека.
Правительству поручено предусмотреть в федеральном бюджете средства, необходимые для реализации указа.
7 июля «Ведомости» сообщали, что правительство поддержало законопроект, позволяющий привлекать военнослужащих по призыву к службе в пожарных подразделениях МЧС. Инициатива направлена на сокращение кадрового дефицита в ведомстве. По словам главы МЧС Александра Куренкова, в феврале 2026 г. рассматривалась возможность направить на службу в министерство до 5000 призывников.