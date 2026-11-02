Черчесов покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 г., подписав контракт на три года. Это был его второй период работы в грозненском клубе. В 2011–2013 гг. он тренировал команду, которая тогда называлась «Терек». Под его руководством клуб занял восьмое место в чемпионате России сезона 2012/13.