Черчесов покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Стороны договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию, сообщается в официальном Telegram-канале команды.
2 ноября Черчесов попрощался с коллективом клуба. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу. В «Ахмате» отметили, что специалист провел во главе команды более 100 матчей. Имя нового главного тренера объявят позднее.
31 октября «Ахмат» уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это поражение стало для грозненской команды пятым подряд во всех турнирах. Безвыигрышная серия достигла семи матчей. После 13 туров клуб набрал 11 очков и оказался на 15-м месте в турнирной таблице.
После игры с «Динамо» Черчесов признал, что ответственность за неудачные результаты лежит на главном тренере. При этом он не подтвердил появившиеся сообщения о возможной отставке.
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 г., подписав контракт на три года. Это был его второй период работы в грозненском клубе. В 2011–2013 гг. он тренировал команду, которая тогда называлась «Терек». Под его руководством клуб занял восьмое место в чемпионате России сезона 2012/13.
До возвращения в Грозный Черчесов возглавлял сборную Казахстана. В январе 2025 г. он покинул национальную команду по соглашению сторон. Ранее специалист работал со сборной России, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 г.