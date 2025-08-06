Черчесов стал главным тренером футбольного клуба «Ахмат»

Главным тренером сборной России по футболу Черчесов был с 2016 по 2021 г. Именно под его руководством команда дошла до четвертьфинала в чемпионате мира по футболу 2018 г., который проходил в России. Черчесов успел поработать в таких клубах, как «Спартак», «Динамо», «Амкар», в польской «Легии» и сборной Казахстана.