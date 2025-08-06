Черчесов стал главным тренером футбольного клуба «Ахмат»
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов стал новым главным тренером грозненского «Ахмата», сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Контракт с известным российским тренером подписан на три года. Под руководством бывшего тренера «Ахмата» Александра Сторожука команда проиграла в четырех матчах подряд. Контракт с ним расторгли 5 августа.
Черчесов возглавляет «Ахмат» второй раз в жизни. Первый раз был с 2011 по 2013 г., когда клуб назывался «Терек».
Главным тренером сборной России по футболу Черчесов был с 2016 по 2021 г. Именно под его руководством команда дошла до четвертьфинала в чемпионате мира по футболу 2018 г., который проходил в России. Черчесов успел поработать в таких клубах, как «Спартак», «Динамо», «Амкар», в польской «Легии» и сборной Казахстана.
27 января Черчесов покинул должность главного тренера сборной Казахстана, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. При нем сборная Казахстана провела шесть матчей в дивизионе B (втором по силам) Лиги наций. В соперниках были Норвегия, Словения и Австрия. Итог – ничья и пять поражений с общим счетом 0:15 (самая длительная безголевая серия в истории команды) и лишь 1 очко из 18 возможных. Черчесов также поругался с местными журналистами.