МИД предложил изменить сроки действия электронных виз для иностранцев
Министерство иностранных дел (МИД) России подготовило законопроект, изменяющий сроки действия электронных российских виз для иностранцев. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке, ведомство предлагает увеличить разрешенный срок пребывания иностранцев в России по единой электронной визе с 30 до 45 суток. При этом срок действия самой визы, который сейчас составляет 120 суток с момента оформления, также предлагается установить на уровне 45 суток.
В МИДе пояснили, что действующая система предполагает использование электронных виз только в специально оборудованных пунктах пропуска, перечень которых утверждает правительство. Изменение сроков позволит иностранцам въезжать в Россию и выезжать из страны через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность использования электронной визы для транзитного проезда через Россию. Сейчас она выдается для туристических, деловых и гостевых поездок, а также участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
Новая норма позволит иностранцам, имеющим визы третьих стран или право безвизового въезда в них, использовать российскую электронную визу для транзита.
При этом электронные визы, оформленные до вступления закона в силу, сохранят прежние условия.
Предполагается, что закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. В МИДе рассчитывают, что изменения упростят использование электронных виз и повысят их востребованность среди иностранных граждан.
1 ноября Россия ввела визы для граждан Черногории в конце 2026 г. Заявление об этом было опубликовано вскоре после вступления в силу визового режима для россиян на въезд в Черногорию. Новые правила вступили в силу после прекращения действия двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 г.