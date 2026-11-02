МИД предложил изменить сроки действия электронных виз для иностранцев

1 ноября Россия ввела визы для граждан Черногории в конце 2026 г. Заявление об этом было опубликовано вскоре после вступления в силу визового режима для россиян на въезд в Черногорию. Новые правила вступили в силу после прекращения действия двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 г.