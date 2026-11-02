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ЦБ сообщил о росте максимальной ставки по вкладам до 13,09%

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России по объему привлеченных средств населения в третьей декаде октября выросла до 13,09% годовых. Об этом сообщил Банк России по итогам мониторинга.

В первой и второй декадах октября показатель составлял 13,06%. Таким образом, за последние десять дней месяца ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта (п. п.).

23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

27 октября Сбербанк повысил ставку по накопительному счету до 14,5% годовых. Повышенная доходность доступна в первые два месяца, после чего ее можно сохранить при выполнении дополнительных условий.

Ранее финансовый маркетплейс «Финуслуги» сообщил, что после сентябрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку девять из 20 крупнейших банков повысили доходность вкладов, а один снизил. Наиболее заметный рост отмечался по депозитам сроком на год и полтора года.

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