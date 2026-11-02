ЦБ сообщил о росте максимальной ставки по вкладам до 13,09%

Ранее финансовый маркетплейс «Финуслуги» сообщил, что после сентябрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку девять из 20 крупнейших банков повысили доходность вкладов, а один снизил. Наиболее заметный рост отмечался по депозитам сроком на год и полтора года.