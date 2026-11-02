ЦБ сообщил о росте максимальной ставки по вкладам до 13,09%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России по объему привлеченных средств населения в третьей декаде октября выросла до 13,09% годовых. Об этом сообщил Банк России по итогам мониторинга.
В первой и второй декадах октября показатель составлял 13,06%. Таким образом, за последние десять дней месяца ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта (п. п.).
23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики.
Ранее финансовый маркетплейс «Финуслуги» сообщил, что после сентябрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку девять из 20 крупнейших банков повысили доходность вкладов, а один снизил. Наиболее заметный рост отмечался по депозитам сроком на год и полтора года.