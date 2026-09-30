«Финуслуги» зафиксировали повышение ставок по вкладам у девяти банков
После решения Банка России 11 сентября сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых девять банков повысили ставки по вкладам, один – понизил. При этом наибольший прирост зафиксирован по вкладам на год и полтора года. Такими данными с «Ведомостями» поделился маркетплейс «Финуслуги».
Максимальная ставка по вкладу среди предложений 20 крупнейших банков России по состоянию на 30 сентября достигает 19%. Это трехмесячный вклад, но предложение доступно только для новых клиентов. Минимальная ставка среди банков – 7% по трехлетнему вкладу.
Средние ставки на 30 сентября составили:
по вкладу на три месяца – 13,73% (+0,10 п. п.);
по вкладу на шесть месяцев – 13,21% (+0,06 п. п.);
по вкладу на год – 12,71% (+0,34 п. п.);
по вкладу на полтора года – 11,79% (+0,34 п. п.);
по двухлетнему вкладу – 11,21% (+0,23 п. п.);
по трехлетнему вкладу – 10,71% (+0,04 п. п.).
18 сентября представитель «Ак барс банка» в беседе с «Ведомостями» заявил, что тенденция к повышению ставок по вкладам скорее локальная акция ряда банков, поскольку финансовых предпосылок для роста ставок в качестве устойчивого долгосрочного тренда в настоящее время нет.
Корректировка у ряда банков произошла на сроках полгода и выше, что отражает пересмотр прогнозов и сценариев дальнейшей динамики ключевой ставки согласно риторике ЦБ. Диапазон средней ключевой ставки на этот год в июле регулятор пересмотрел вверх до 14,5–14,6% годовых против апрельских 14–14,5%, на 2027 г. – до 10,5–12,5% (было 8–10%), на 2028 г. – до 8–9% (с 7,5–8,5%).