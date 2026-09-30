«Финуслуги» зафиксировали повышение ставок по вкладам у девяти банков

Корректировка у ряда банков произошла на сроках полгода и выше, что отражает пересмотр прогнозов и сценариев дальнейшей динамики ключевой ставки согласно риторике ЦБ. Диапазон средней ключевой ставки на этот год в июле регулятор пересмотрел вверх до 14,5–14,6% годовых против апрельских 14–14,5%, на 2027 г. – до 10,5–12,5% (было 8–10%), на 2028 г. – до 8–9% (с 7,5–8,5%).