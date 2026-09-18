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Главная / Финансы /

Банки повышают ставки по вкладам

Граждане могут постепенно смещать фокус на более длинные депозиты
Екатерина Литова
Дарья Реброва
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На неделе сразу два крупных банка – Сбербанк и ВТБ – повысили ставки по вкладам. В Сбербанке улучшены условия по вкладам на шесть и семь месяцев, в ВТБ – на 1,5 года. Сейчас максимальные ставки в банках составляют 13,5–13,9%. Среди небольших игроков доходности по вкладам на неделе выросли в «Ак барс банке».

Средние ставки по вкладам на три месяца, полгода и год в 50 крупнейших российских банках по объему депозитов физлиц выросли с предпоследнего решения ЦБ 24 июля, свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Финуслуги». В июле регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 14%, а на заседании 11 сентября оставил без изменений. Самые доходные – трехмесячные вклады: по ним средняя доходность в топ-50 банков между заседаниями прибавила 0,13 п. п. и на 16 сентября была 13,29%. Полугодовые вклады за это время выросли на 0,2 п. п. до 13%. Сильнее всего увеличились ставки по вкладам на год: на 0,32 п. п. между заседаниями до 12,29% годовых.

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