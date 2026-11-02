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Лантратова: в Алешках была машина-рефрижератор для вывоза тел погибших военных

Сергей Пахомов
Виктор Антонюк / ТАСС
Виктор Антонюк / ТАСС

В Алешках Херсонской области во время проведения гуманитарной операции была машина-рефрижератор для вывоза тел погибших военнослужащих обеих сторон. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции.

По ее словам, теперь необходимо провести все соответствующие криминалистические процедуры. Омбудсмен также напомнила, что передачи тел между сторонами регулярно проходят на территории Белоруссии.

«Это тоже очень важная гуманитарная миссия в соответствии со всеми нормами международного гуманитарного права», – подчеркнула она.

2 ноября Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Омбудсмен подчеркнула важность и сложность соблюдения режима тишины, поскольку во время его действия проводились работы по разминированию дорог.

31 октября Лантратова заявила, что те жители Алешек, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать. Кроме того, в рамках миссии была организована перевозка людей, которые не могли передвигаться самостоятельно, а домашние питомцы уехали вместе с семьями.

27 октября – 1 ноября прошла крупнейшая с 2022 г. гуманитарная операция по доставке помощи и эвакуации жителей в рамках локального перемирия России и Украины, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

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