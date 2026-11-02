Лантратова: в Алешках была машина-рефрижератор для вывоза тел погибших военных

31 октября Лантратова заявила, что те жители Алешек, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать. Кроме того, в рамках миссии была организована перевозка людей, которые не могли передвигаться самостоятельно, а домашние питомцы уехали вместе с семьями.