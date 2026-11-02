В «Орленке» прошел первый конкурс школьной управленческой лиги «Лидеров России»

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 г. За это время на участие в нем поступило более миллиона заявок из России и 150 стран мира, а свыше 700 участников получили назначения на высокие должности. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».