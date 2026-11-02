В «Орленке» прошел первый конкурс школьной управленческой лиги «Лидеров России»
Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошел первый конкурс школьной управленческой лиги, организованный по методологии проекта «Лидеры России. Команда» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В испытаниях приняли участие 159 команд школьников, победителями стали 15 коллективов из 13 регионов России, сообщили пресс-служба конкурса.
Пилотный конкурс состоялся 29–30 октября в рамках финала всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8–10-х классов. Проект направлен на развитие у школьников управленческих навыков, умения работать в команде и совместно решать сложные задачи.
На церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что школьники впервые смогли попробовать задания, разработанные на основе конкурса управленцев «Лидеры России». «Почти все серьезные задачи, с которыми вы встретитесь в жизни, придется решать вместе с другими людьми. Поэтому умение работать в команде станет одним из главных конкурентных преимуществ», – подчеркнул Кириенко.
Он сообщил, что в регионах, которые представляют команды-победители, стартует пилотный проект по созданию Школьной управленческой лиги России.
По итогам оценочных испытаний победителями стали 84 школьника в составе 15 команд. Среди них 50 десятиклассников, 22 девятиклассника и 12 восьмиклассников. Средний возраст победителей составил 16,3 года. Они представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Кемеровскую, Амурскую, Брянскую, Новгородскую, Свердловскую и Тамбовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Крым и Марий Эл.
Главным призом для победителей станет наставничество со стороны команд финалистов конкурса «Лидеры России. Команда». Опытные управленцы помогут школьникам развивать лидерские навыки и реализовывать совместные проекты.
Программа включала командные оценочные задания, работу в смешанных группах и управленческий диктант, в ходе которого участники отвечали на вопросы по истории, культуре и общей эрудиции. Кроме того, школьники приняли участие в деловой сессии, посвященной разработке формата будущей лиги.
Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал проведение конкурса началом создания Школьной управленческой лиги. Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что проект дает подросткам практический опыт распределения ролей, принятия совместных решений и командной работы.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 г. За это время на участие в нем поступило более миллиона заявок из России и 150 стран мира, а свыше 700 участников получили назначения на высокие должности. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».