Директор Долиной попросил СМИ и блогеров остановить травлю артистки
Освещение ситуации вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной вышло «за рамки профессиональной этики». Это следует из обращения директора певицы Сергея Пудовкина, передает «РИА Новости».
«В последнее время вокруг имени народной артистки России Ларисы Александровны Долиной развернулась беспрецедентная информационная кампания. Продолжается это почти год. Мы вынуждены констатировать, что освещение ситуации вокруг певицы вышло за рамки профессиональной этики, превратившись в открытую травлю и спекуляцию на беде человека», – заявил он.
Продюсер обратил внимание, что Долина стала жертвой мошенников и от подобных преступных посягательств не застрахован никто. По его словам, вместо солидарности с пострадавшими часть медийного сообщества и пользователей в интернете пошла путем создания «оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли».
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации. Лурье оспорила эти решения. Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. В январе 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.