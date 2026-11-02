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В РФ предложили вручать медаль за успешное выполнение задач в войсках БПС

Инна Шульгина
Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Минобороны России предложило награждать российских военнослужащих медалью «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем» (БПС). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о медали «из металла золотистого цвета с эмалью» диаметром 32 мм. На ее лицевой стороне предлагается изобразить рельефную малую эмблему войск беспилотных систем, обрамленную венком в виде стилизованного узорного шитья с перчаток царских сокольничих. На оборотной стороне медали будет рельефное одноцветное изображение эмблемы Минобороны РФ и надписи: «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем», «Министерство обороны Российской Федерации».

Медалью будут награждать за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за «умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения» и эффективное руководство подчиненными при выполнении боевых задач.

В конце апреля министр обороны Андрей Белоусов подготовил указания, предписывающие запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Указания также предписывают использование военнослужащих войск беспилотных систем исключительно по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему.

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