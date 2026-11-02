В РФ предложили вручать медаль за успешное выполнение задач в войсках БПС

Медалью будут награждать за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за «умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения» и эффективное руководство подчиненными при выполнении боевых задач.