В РФ предложили вручать медаль за успешное выполнение задач в войсках БПС
Минобороны России предложило награждать российских военнослужащих медалью «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем» (БПС). Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о медали «из металла золотистого цвета с эмалью» диаметром 32 мм. На ее лицевой стороне предлагается изобразить рельефную малую эмблему войск беспилотных систем, обрамленную венком в виде стилизованного узорного шитья с перчаток царских сокольничих. На оборотной стороне медали будет рельефное одноцветное изображение эмблемы Минобороны РФ и надписи: «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем», «Министерство обороны Российской Федерации».
Медалью будут награждать за отличия при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за «умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения» и эффективное руководство подчиненными при выполнении боевых задач.
В конце апреля министр обороны Андрей Белоусов подготовил указания, предписывающие запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части. Указания также предписывают использование военнослужащих войск беспилотных систем исключительно по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему.