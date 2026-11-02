«Газпром» установил исторический максимум поставок газа в Китай
«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», – сказано в сообщении.
Компания добавила, что рекорд был поставлен 1 ноября, и напомнила, что поставки газа из России в Китай осуществляются в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией).
9 октября «Газпром» сообщил, что компания заполнила подземные хранилища газа в России на 73,296 млрд куб. м. Это стало абсолютным историческим рекордом для отечественной газовой отрасли.
В январе – сентябре 2026 г. чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ составила 114,8 млрд руб. против убытка в размере 170,3 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 4,4 трлн руб. с 4,27 трлн руб. в январе – сентябре 2025 г.