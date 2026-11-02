«Газпром» установил исторический максимум поставок газа в Китай

В январе – сентябре 2026 г. чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ составила 114,8 млрд руб. против убытка в размере 170,3 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 4,4 трлн руб. с 4,27 трлн руб. в январе – сентябре 2025 г.