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«Газпром» установил исторический максимум поставок газа в Китай

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», – сказано в сообщении.

Компания добавила, что рекорд был поставлен 1 ноября, и напомнила, что поставки газа из России в Китай осуществляются в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией).

9 октября «Газпром» сообщил, что компания заполнила подземные хранилища газа в России на 73,296 млрд куб. м. Это стало абсолютным историческим рекордом для отечественной газовой отрасли.

В январе – сентябре 2026 г. чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ составила 114,8 млрд руб. против убытка в размере 170,3 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 4,4 трлн руб. с 4,27 трлн руб. в январе – сентябре 2025 г.

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