«Газпром» побил рекорд по заполнению подземных хранилищ газа России

5 октября The Economist писал, что европейские газовые хранилища заполнены на рекордно низкие для этого времени года 72%. В 2022–2025 гг. средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на аналогичный период составлял около 90%. По прогнозам метеорологов, в 2026 г. отопительный сезон может начаться раньше обычного, что увеличит потребность в запасах топлива.