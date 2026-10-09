«Газпром» побил рекорд по заполнению подземных хранилищ газа России
В «Газпроме» напомнили, что наличие достаточных запасов газа в ПХГ – это один из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего спроса. При резких похолоданиях компания сможет оперативно увеличивать подачу газа потребителям.
5 октября The Economist писал, что европейские газовые хранилища заполнены на рекордно низкие для этого времени года 72%. В 2022–2025 гг. средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на аналогичный период составлял около 90%. По прогнозам метеорологов, в 2026 г. отопительный сезон может начаться раньше обычного, что увеличит потребность в запасах топлива.
На 30 сентября подземные газохранилища Германии и Нидерландов были заполнены примерно на 60%. В Великобритании уровень запасов составлял менее 40%.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью 2 октября сообщила, что с февраля стоимость газа в ЕС увеличилась на 140%, а цены на дизельное топливо удвоились.