Чем известен Андрей ЧибисГубернатор Мурманской области задержан по делу о хищениях
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был задержан 23 ноября сотрудниками МВД России по делу о мошенничестве и хищениях, а также незаконных валютных операциях (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ему и другим неназванным фигурантам вменяют, в частности, хищение бюджетных средств регионального минстроя на сумму более 39 млн руб. и растрату денег областного минтранса, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск (свыше 1 млрд руб.). Что известно о Чибисе – в справке «Ведомостей».
Андрей Чибис родился 19 марта 1979 г. в Чебоксарах (Чувашия) в семье замдиректора Чебоксарского производственного объединения им. Чапаева и школьной учительницы. Получив аттестат, поступил на юридический факультет Чебоксарского кооперативного института Московского университета потребительской кооперации. Окончил вуз в 2001 г.
Еще в 1999 г. Чибис начал работать юрисконсультом на предприятии «Телец» («дочка» Чебоксарского ПО им. Чапаева), а в начале 2000-х занимался частной юридической практикой.
В 2004 г. прошел обучение по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова, стал сначала советником губернатора Рязанской области Георгия Шпака, а в 2005 г. – начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии. В том же году возглавил аудиторскую компанию ООО «Гарант-консалтинг».
В 2006 г. Чибис защитил диссертацию в Волгоградской академии МВД России по теме «Договор теплоснабжения в российском гражданском праве». Тогда же перешел на работу в Москву, возглавив отдел сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития (было упразднено в 2014 г.).
В 2007-2008 гг. был руководителем управления развития рынка доступного жилья в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ (позднее будет преобразовано в Минстрой), курируя федеральную целевую программу «Жилище» и проекты комплексного освоения территорий.
В 2008-2011 гг. Чибис занимал пост председателя совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы» (РКС, крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения в РФ). В 2011 г. стал исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие».
В декабре 2013 г. перешел на работу в Министерство строительства и ЖКХ, заняв пост заместителя министра. В сентябре 2014 г. был также назначен главным государственным жилищным инспектором РФ.
В течение более пяти лет Чибис курировал реформу ЖКХ, по его собственной оценке, ему удалось в том числе внедрить системы лицензирования управляющих организаций и механизм концессии, ввести долгосрочные тарифы, а также привлечь частные инвестиции в отрасль. Также Чибис отвечал за реализацию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» и федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
В марте 2019 г. президент Владимир Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области, на этом посту он сменил Марину Ковтун, которая руководила регионом с 2012 г. В сентябре того же года Чибис выиграл на выборах главы региона (выдвигался от «Единой России»), набрав 60,07% голосов. В 2024 г. он пошел на второй срок, набрав уже 73,99% голосов.
Незадолго до выборов, 4 апреля 2024 г. Чибис пережил покушение и получил ранение ножом в живот. Напавшим оказался житель Апатитов Александр Быданов, который также был ранен сотрудниками Росгвардии в ходе задержания. Злоумышленник мотивировал свой поступок «неприязнью к губернатору» и выразил раскаяние (был приговорен к 13 годам за покушение на убийство, позднее – погиб в ходе спецоперации). Уже 18 апреля Чибис вернулся к работе.