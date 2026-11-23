В марте 2019 г. президент Владимир Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области, на этом посту он сменил Марину Ковтун, которая руководила регионом с 2012 г. В сентябре того же года Чибис выиграл на выборах главы региона (выдвигался от «Единой России»), набрав 60,07% голосов. В 2024 г. он пошел на второй срок, набрав уже 73,99% голосов.