Что известно о задержании мурманского губернатора Андрея ЧибисаЕго подозревают в особо крупном мошенничестве и растрате средств на реконструкцию дороги
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по подозрению в хищении и растрате. «Ведомости» собрали все, что известно о деле губернатора.
Официально о его задержании сообщила представитель МВД Ирина Волк. Третьим лицам, которые проходят в рамках дела, инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Волк сообщила, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержан Чибис – в рамках расследования уголовного дела.
В частности, речь идет о хищении более 39 млн руб. бюджетных средств министерства строительства Мурманской области, а также растрате свыше 1 млрд руб., выделенных региональным министерством транспорта на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Кроме того, фигурантов подозревают в проведении незаконных валютных операций.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил о задержании Чибиса по подозрению в хищении. По информации агентства, с губернатором проводятся следственные действия.
При этом министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова первоначально опровергла информацию о задержании главы региона. «Ведомостям» она заявила, что Чибис находится в Москве, куда прибыл с плановой рабочей поездкой, и дает показания в связи с расследованием в отношении ряда региональных управленцев.
Одновременно Бринькова подтвердила проведение следственных действий в правительстве Мурманской области. По ее словам, региональные органы власти продолжают работать в штатном режиме.