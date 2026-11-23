При этом министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова первоначально опровергла информацию о задержании главы региона. «Ведомостям» она заявила, что Чибис находится в Москве, куда прибыл с плановой рабочей поездкой, и дает показания в связи с расследованием в отношении ряда региональных управленцев.