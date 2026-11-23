МИД России выразил решительный протест Эстонии
МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги в связи с обвинениями Москвы в якобы попытке поджога оборонного предприятия под Таллином и решением закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
В МИДе назвали обвинения эстонских властей бездоказательными и предупредили, что закрытие границы негативно отразится на экономике Эстонии и ее союзников по ЕС и НАТО. Ведомство также обвинило Таллин в предоставлении воздушного пространства для украинских беспилотников и попытках препятствовать движению российских судов в Балтийском море.
«Российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны», – говорится в сообщении МИДа.
20 ноября власти Эстонии приняли решение закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев. Таллин объяснил ограничения соображениями безопасности после предполагаемой попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которой эстонские власти обвиняют Москву.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Эстонии попыткой обострить отношения с Россией. По ее словам, закрытие погранпереходов нарушает права россиян и негативно отразится на экономике приграничных регионов страны.
23 ноября в Эстонии начали сбор подписей против полного закрытия границы с Россией. Авторы петиции предложили сохранить возможность пересечения границы по семейным и гуманитарным причинам, в частности для посещения пожилых и больных родственников.