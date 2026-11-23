В МИДе назвали обвинения эстонских властей бездоказательными и предупредили, что закрытие границы негативно отразится на экономике Эстонии и ее союзников по ЕС и НАТО. Ведомство также обвинило Таллин в предоставлении воздушного пространства для украинских беспилотников и попытках препятствовать движению российских судов в Балтийском море.