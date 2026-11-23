Суд оштрафовал зампреда московского «Яблока» Гришина
Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал заместитетеля председателя московского отделения партии «Яблоко» Григория Гришина за пост, содержащий пропаганду лица, признанного экстремистом в России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Гришина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций). Ему был назначен штраф в размере 2000 руб.
9 октября председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков оштрафован на 1000 руб. за предполагаемую порчу бюллетеней на выборах. Он получил штраф по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).