Гришина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций). Ему был назначен штраф в размере 2000 руб.