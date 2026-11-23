Миронов заявил «Ведомостям», что чувствует себя хорошо
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил «Ведомостям», что чувствует себя хорошо и рад вернуться к работе в Госдуме после травмы, полученной в конце августа.
«Чувствую себя хорошо. Рад снова быть на рабочем месте в Государственной думе. Честно скажу, соскучился и по коллегам, и по работе», – заявил Миронов. По его словам, последние несколько месяцев ему пришлось работать удаленно. При этом депутат отметил, что живое общение с коллегами ничто не может заменить.
Миронов рассказал, что полученная в конце августа травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально, а прогнозы врачей были не самыми благоприятными. Однако после прохождения реабилитации ему удалось вернуться к работе.
«Сдаваться – не в моем характере. Как говорят в десанте, где я служил, никто кроме нас! Надо было пройти реабилитацию, и я ее прошел», – подчеркнул политик.
Он также поблагодарил врачей, друзей, соратников и всех, кто присылал ему пожелания выздоровления. Миронов добавил, что впереди много работы и у него есть силы для реализации намеченных планов.
26 августа Миронов сообщил, что во время предвыборного визита в Алтайский край получил «небольшую травму». Это вынудило его пройти лечение и внести коррективы в график поездок. Характер травмы лидер партии не уточнил. В связи с этим Миронов не принимал участия в предвыборных дебатах и с тех пор не появлялся на публике, ограничиваясь записью видеороликов и участием в партийных мероприятиях по видеосвязи.