2 ноября директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что освещение ситуации вокруг квартиры Долиной вышло «за рамки профессиональной этики». Он обратил внимание, что Долина стала жертвой мошенников, и от подобных преступных посягательств не застрахован никто. По его словам, вместо солидарности с пострадавшими часть медийного сообщества и пользователей в интернете пошла путем создания «оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли».