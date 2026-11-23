Долину и ее дочь оштрафовали за неуплату штрафа
Суд в Москве приговорил Ларису Долину и ее дочь Ангелину к 9000 и 6000 руб. штрафа соответственно за неуплату другого административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Долины были признаны виновными в административном правонарушении 20 ноября 2026 г. Подробности не раскрываются.
2 ноября директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что освещение ситуации вокруг квартиры Долиной вышло «за рамки профессиональной этики». Он обратил внимание, что Долина стала жертвой мошенников, и от подобных преступных посягательств не застрахован никто. По его словам, вместо солидарности с пострадавшими часть медийного сообщества и пользователей в интернете пошла путем создания «оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли».