По данным Росстата, за неделю с 3 по 9 ноября 2026 г. инфляция в России составила 0,12%. С начала ноября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала года – на 6,33%. В годовом выражении инфляция на 9 ноября составила 6,98%, следует из материалов Минэкономразвития. Продовольственные товары за отчетную неделю подорожали на 0,34%. Наиболее заметный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию – на 1,6%. В частности, огурцы подорожали на 9,4%, помидоры – на 3,7%, белокочанная капуста – на 1,3%, морковь – на 0,9%. При этом яблоки подешевели на 1%. Среди других продуктов цены на куриное мясо и яйца выросли на 1%, гречневую крупу – на 0,5%, рис – на 0,4%. В то же время сахар подешевел на 0,9%.