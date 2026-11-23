ФАС указала на рекордно низкую наценку на соцпродукты в 0,3%
Средняя наценка на социально значимые продукты питания «первой цены» в крупнейших торговых сетях России снизилась до 0,3%. Это минимальный показатель с начала мониторинга в 2021 г., сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
По данным ведомства, за это время средний уровень наценок по 24 категориям продуктов и свекле сократился с 22,2% до 0,3%. В III квартале 2026 г. доля продаж таких товаров составила 26,9% от общего объема реализации социально значимых продуктов.
С начала года сильнее всего наценки снизились на баранину – на 16,2%, хлеб и пшено – на 13,5%, гречку – на 11,1%. Также уменьшились наценки на свинину, говядину и куриные яйца.
В ФАС связали динамику с тем, что многие торговые сети по предложению службы ограничили наценки на отдельные позиции до 5–10%. Ведомство продолжит следить за закупочными и розничными ценами, а при выявлении нарушений антимонопольного законодательства принимать меры.
По данным Росстата, за неделю с 3 по 9 ноября 2026 г. инфляция в России составила 0,12%. С начала ноября потребительские цены выросли на 0,11%, с начала года – на 6,33%. В годовом выражении инфляция на 9 ноября составила 6,98%, следует из материалов Минэкономразвития. Продовольственные товары за отчетную неделю подорожали на 0,34%. Наиболее заметный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию – на 1,6%. В частности, огурцы подорожали на 9,4%, помидоры – на 3,7%, белокочанная капуста – на 1,3%, морковь – на 0,9%. При этом яблоки подешевели на 1%. Среди других продуктов цены на куриное мясо и яйца выросли на 1%, гречневую крупу – на 0,5%, рис – на 0,4%. В то же время сахар подешевел на 0,9%.